|
Reklam
Reklam
Gündem

HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Parti grubunda konuşan HDP'li Pervin Buldan "Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun." dedi. Buldan, "Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

17:45 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan

HDP'li Pervin Buldan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak adaylığı konusunda değerlendirmede bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur"
ifadesinin kullanan Buldan,
"Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim"
dedi.

'Kendi adayımızı çıkaracağız' demişti

HDP'li Pervin Buldan ocak ayında
"Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek."
açıklamasında bulunmuştu.



#Pervin Buldan
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
35 dakika önce
default-profile-img
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısında konuşuyor
İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
EYT başvuruları 600 bini geçti
Hepsiburada'dan deprem bölgesinde 10 milyar TL'lik üretim ve ticaret hacmi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.