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POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan: Ortaklarımızla ülkeyi yöneteceğiz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Batman'da düzenledikleri ve öldürülen teröristler için sözde 'saygı duruşunun' yapıldığı kongrede, 'ittifak' mesajı verdi. 'Ortaklarıyla' birlikte ülkeyi yöneteceklerini söyleyen Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Pervin Buldan: Ortaklarımızla ülkeyi yöneteceğiz
HDP'li Pervin Buldan

Bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan Batman İl Kongresinde konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin ülkede bütün sorunları çözmeye aday bir parti olduğunu söyledi.

Buldan, öldürülen teröristler için sözde 'saygı duruşunun' yapıldığı ve sinevizyon gösterimlerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına yer verilen kongrede, 'ittifak' mesajı verdi.

"ÜLKEYİ YÖNETECEĞİZ"

Partilerinin uygulayacağı stratejiyle ülkeyi yöneteceğini söyleyen Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz" diye konuştu.

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