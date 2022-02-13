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POLİTİKA

HDP’li Pervin Buldan'dan 6'lı toplantıya tepki: Zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" dedi. HDP'siz ittifakı eleştiren Buldan, partilerden biri hariç diğerlerinin oy toplamının HDP'nin yarısı olamayacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
HDP’li Pervin Buldandan 6lı toplantıya tepki: Zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz
Pervin Buldan

HDP'li Pervin Buldan, Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buldan, dün 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiğini hatırlattı. Bu toplantının ardından sosyal medyada adeta kıyametin koptuğunu kaydeden Buldan, "'Niye bu altılının içerisinde HDP yok' diye soranlar oldu. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" diye konuştu.

Kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini belirten Buldan, şunları söyledi:

"O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın. Biz öyle kolay lokma değiliz. Biz, Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişleriniz kırılır."

Pervin Buldan'ın ifadelerinin ardından salondan "Biji serok Apo" sloganları yükseldi.

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