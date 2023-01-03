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POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan'dan 'İstanbul'u biz kazandık' itirafı

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları gizli ittifakı bir kez daha itiraf etti. Buldan, "İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Pervin Buldandan İstanbulu biz kazandık itirafı
Pervin Buldan

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan İstanbul Sözleşmesi üzerinden iktidarı hedef aldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin kararının hukuk dışı olduğunu öne süren Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL'U NASIL KAZANDIYSAK İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ DE KAZANACAĞIZ"

"İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmeyeceğiz; yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız"

AKŞENER: KENDİ SEÇTİRDİĞİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARI

Saraçhane ziyareti tartışmalara neden olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından destek için Saraçhane'ye gitmesine ilişkin yapılan eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti:

"Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?"

CHP VE İYİ PARTİ'NİN HDP'YE DİYETİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK yandaşlarına belediyede kadro verdiği ortaya çıkmıştı. Skandalı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de yaptığı konuşmada, İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İBB'ye inceleme başlatılırken belediyenin örgütle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığı deşifre olmuştu.

Kadroları örgüt mensupları için boşaltan İBB'nin terör örgütleriyle bağı bulunan HDP'lileri kadrosuna almadan önce CHP'ye üye yaptığı belirlenmişti.

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