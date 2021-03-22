HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

Van Valiliği'nden alınan izinle dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Kutlamada konuşan Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürdü.

"TECRİDİ KALDIRIN"

Sözlerine "Sayın Abdullah Öcalan" diye başlayan Aydeniz, "Bu tecrit savaş politikalarında ısrar demektir. Bu tecrit halkları saymamaktır, birlikte yaşam iradesine karşı çıkmaktır. Onun için tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Barışa susadığını gördü. Sayın Abdullah Öcalan dünyada benzeri olmayan İmralı işkence sisteminde direniyor. İmralı sistemi işkence sistemidir. Onun için diyoruz ki bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın” diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Polisin kolunu ısıran HDP'li Saliha Aydemir'den PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler Dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Kutlamada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, İmralı'daki terörist PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.



Sözlerine 'Sayın Abdullah Öcalan' diye başlayan Aydeniz, 'terörist elebaşı Öcalan'ın ne zaman konuşsa, toplumun nefes aldığını iddia etti.



Saliha Aydeniz, 2019 yılında kadın polis memurunun kolunu ısırdığı için hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.



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