Gündem HDPli Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalana övgüler yağdırdı
POLİTİKA

HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

Polisin kolunu ısırmasıyla tanınan HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamalarında konuştu.
HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamalarında konuştu.

Van Valiliği'nden alınan izinle dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Kutlamada konuşan Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürdü.

"TECRİDİ KALDIRIN"

Sözlerine "Sayın Abdullah Öcalan" diye başlayan Aydeniz, "Bu tecrit savaş politikalarında ısrar demektir. Bu tecrit halkları saymamaktır, birlikte yaşam iradesine karşı çıkmaktır. Onun için tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Barışa susadığını gördü. Sayın Abdullah Öcalan dünyada benzeri olmayan İmralı işkence sisteminde direniyor. İmralı sistemi işkence sistemidir. Onun için diyoruz ki bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın” diye konuştu.

Polisin kolunu ısıran HDP'li Saliha Aydemir'den PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler
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Polisin kolunu ısıran HDP'li Saliha Aydemir'den PKK elebaşı Öcalan'a methiyeler
Dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Kutlamada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, İmralı'daki terörist PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

Sözlerine 'Sayın Abdullah Öcalan' diye başlayan Aydeniz, 'terörist elebaşı Öcalan'ın ne zaman konuşsa, toplumun nefes aldığını iddia etti.

Saliha Aydeniz, 2019 yılında kadın polis memurunun kolunu ısırdığı için hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.


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