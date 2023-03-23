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HDP’li Sancar seçimlerin ‘anahtarı’ biziz diyerek PKK'lı teröristleri ameliyat ettiren Mızraklı ile Demirtaş’ın serbest kalacağını söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'nin fonladığı Halk TV'de, iktidar değişiminin anahtarının partisinde olduğunu belirterek, seçim sonrası için Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı başta olmak üzere birçok ismin serbest kalacağına işaret etti. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Selçuk Mızraklı 2020 yılında 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Mızraklı, 'Teröristleri Diyarbakır'da tedavi ettirmek ve terörist cenazelerine katılmak' suçundan cezaevinde yatıyor.

12:34 . 23/03/2023 Perşembe
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar HalkTV'de açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar HalkTV'de açıklamalarda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV canlı yayınına katıldı. Sancar seçim gündemine dair açıklamalarda bulunurken, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir mektup yayınladı.


'Özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz'


Demirtaş mektubunda,
"Mithat Hoca'ya, Bengü Hanım'a İsmail Bey'e ve tüm Halk TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda cezaevinde sizi izliyoruz. Bu vesileyle Halk TV, Fox TV, Tele 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz. Selçuk Mızraklı ile birlikte hepimize içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız." i
fadelerini kullandı.



Sancar, terör örgütüne üye olmakla cezalandırılan arkadaşları için 'kazanınca özgür bırakacağız' dedi


Demirtaş'ın mektubunun canlı yayında okunmasının ardından konuşan HDP'li Sancar,
'Bugüne kadar sürdürülen mücadelede bedel ödeyen Selahattin Demirtaş kardeşime de Selçuk Mızraklı kardeşime de bütün diğer siyasi rehine arkadaşlarımıza da en kısa sürede özgür günlerde bir arada olacağımıza dair buradan en güçlü mesajı iletiyoruz.'
dedi.

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 2020 yılında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın ifadeleri yer almış, H.B.A, ifadesinde Mızraklı'nın terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin toplantılarına katıldığını gördüğünü ileri sürmüştü.
"Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı, ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip serbest kalmasını sağladı."
ifadesini kullanan H.B.A, şunları ekledi,
"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

İddianamede, Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı belirtilmişti.



HDP'li Sancar: Serbest kalmaları için bu iktidarı göndereceğiz


Program moderatörü İsmail Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun,
"Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz"
sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlere tepki gösterdiğini aktardı ve Sancar'ın bakışını sordu.



HDP'li Sancar, iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söyledi. Sancar, kendilerinin anahtar olduğunu da ifade etti.









#Mithat Sancar
#PKK
#HDP
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