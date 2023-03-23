HDP’li Sancar seçimlerin ‘anahtarı’ biziz diyerek PKK'lı teröristleri ameliyat ettiren Mızraklı ile Demirtaş’ın serbest kalacağını söyledi

"Bu ameliyatın dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastahaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu ameliyatlar ve tedavilerinin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik bu ameliyatı, tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."