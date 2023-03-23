HDP’li Sancar seçimlerin ‘anahtarı’ biziz diyerek PKK'lı teröristleri ameliyat ettiren Mızraklı ile Demirtaş’ın serbest kalacağını söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar HalkTV'de açıklamalarda bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV canlı yayınına katıldı. Sancar seçim gündemine dair açıklamalarda bulunurken, ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir mektup yayınladı.
'Özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz'
Sancar, terör örgütüne üye olmakla cezalandırılan arkadaşları için 'kazanınca özgür bırakacağız' dedi
İddianamede, Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı belirtilmişti.
HDP'li Sancar: Serbest kalmaları için bu iktidarı göndereceğiz
HDP'li Sancar, iktidarın gönderilmesi ile Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok terör suçundan tutuklu ismin serbest bırakılmasının mümkün olacağını söyledi. Sancar, kendilerinin anahtar olduğunu da ifade etti.