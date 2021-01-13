Gündem HDPli Sancardan tehdit gibi sözler Bizi kapatırlarsa neler olacağını görürler
POLİTİKA

HDP'li Sancar'dan tehdit gibi sözler: Bizi kapatırlarsa neler olacağını görürler

HDP'li Mithat Sancar, HDP’nin kapatılmasına yönelik söylemlere ilişkin yaptığı açıklamada tehditte bulundu. Sancar, "HDP kapatılırsa sonuçları ne olur?" sorusuna "Denesinler görsünler" cevabını verdi. Sancar, muhalefet partilerine de “Daha cesur davranın” çağrısı yaptı.

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Mithat Sancar
Mithat Sancar

HDP’li Mithat Sancar, HDP’nin kapatılmasına yönelik çağrılara ilişkin verdiği cevaplarda tehditlerde bulundu.

Artı TV yayınına katılan Sancar, "HDP kapatılırsa sonuçlarının ne olacağı" yönündeki bir soruya "denesinler görsünler" cevabını verdi. Erken seçim çağrılarına dair ise “Seçimin 2023'e kalacağını düşünmüyorum” dedi.

Muhalefete çağrı

Sancar, açıklamalarında muhalefet partilerine de çağrıda bulundu. Muhalefetin daha cesur davranması gerektiğini söyleyen Sancar, “Bu sadece HDP meselesi değil. Muhalefet daha cesur davranmalı” şeklinde konuştu.

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