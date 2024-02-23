HDP'li Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu: 'Devletin yaptığı işte olmam' dedi e-Devlet başvurusu ortaya çıktı

"Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir."