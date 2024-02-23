HDP'li Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu: 'Devletin yaptığı işte olmam' dedi e-Devlet başvurusu ortaya çıktı

'Devletin yaptığı işlerde olmam' Selçuk Mızraklı'nın deprem konutu için e-Devlet'ten başvuru yaptığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar alan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı’ya AFAD'ın düzenlediği kurada 3+1 daire çıktı.
HDP'li Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu
HDP'li Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu
Sosyal medyada
"Devletin yaptığı işlerde olmam, başka bir hak sahibine versinler"
açıklaması yapan Mızraklı'nın, e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
AFAD duyurdu: 'Devletin yaptığı işte olmam' diyen Mızraklı'nın e-Devlet başvurusu ortaya çıktı
AFAD duyurdu: 'Devletin yaptığı işte olmam' diyen Mızraklı'nın e-Devlet başvurusu ortaya çıktı
AFAD'ın Diyarbakır hesabından yapılan açıklamada,
"Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir."
denildi.
Terör örgütüne üye olmaktan tutuklu
Terör örgütüne üye olmaktan tutuklu
"Silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı cezaevinde bulunuyor.
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1 saat önce