HDP'li Sezai Temelli PKK'nın 'kimyasal' yalanlarını perçinledi: Göz yaşartıcı gaz da kimyasal silahtır

Türkiye içinde yaşayan ve sinsice değerlerimizi hedef alan bazı odaklar, geçtiğimiz yılın ekim ayında, Türkiye'nin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "Kimyasal silah kullanılıyor" iftirasını atmıştı. Terör örgütü PKK'nın iddialarını gündeme getiren HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya yanıt, Milli Savunma Bakanlığından gelmişti. Bakanlık, “Pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez!” diyerek iddiaları net şekilde reddetmişti.

PKK'nın 'kimyasal silah' iddialarını gündeme getiren ve 'sokak' çağrısı dahi yapan HDP kanadından bugün dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

HDP'li Temelli PKK'nın 'kimyasal' yalanlarını perçinledi: Göz yaşartıcı gaz da kimyasal silahtır

HDP vekili Sezai Temelli, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından ortaya atılan 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor' yalanını yeniden gündeme getirdi.

Türk ordusunun ülkenin güvenliğini sağlamak maksadıyla düzenlediği sınır ötesi operasyonlara ' Sınır ötesi işgal girişimi' diyen Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah" ifadelerini kullandı.

Temelli konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"16 Şubat'ta yine Sayın Akar Meclis'te şunu söylüyor, bu kimyasal silahlar sözleşmesiyle ilgili askeri ortamda bunların kullanılmasına dair olan yasaklanmış meseleye dair diyor ki, 'Ayrıca bu alanda mağara girişine el bombası ve havana tepki olarak sadece göz yaşartıcı gazı kullanıldı, bunun dışında herhangi bir silah ve mühimmat kullanılmamıştır.'

E bu da kimyasal silaha giriyor. Şimdi, insanlar bunu dile getirdiğinde insanlara bu kadar hakaret, bu kadar suçlama, ondan sonra 16 Şubat'ta geleceksiniz, Meclis'te, bunun kullanıldığını söyleyeceksiniz."







