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POLİTİKA

HDP'li Sibel Yiğitalp'den İYİ Partili Koray Aydın'a: Irkçılığınızda boğulun

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Bütün partilerle diyalog halindeyiz, görüşmediğimiz tek parti HDP" sözlerine HDP'li Sibel Yiğitalp'den cevap geldi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini paylaşarak "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Sibel Yiğitalpden İYİ Partili Koray Aydına: Irkçılığınızda boğulun
HDP'li Sibel Yiğitalp ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, geçtiğimiz pazar günü (4 Temmuz) Bursa'da yaptığı konuşmada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" demişti.

"IRKÇILIĞINIZDA BOĞULUN"

Koray Aydın'ın bu sözlerine HDP tarafından cevap geldi. İYİ Parti'yi ırkçılıkla suçlayan HDP'li Sibel Yiğitalp, Aydın'ın sözlerini alıntılayarak "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

"AKLINIZA İHTİYACIMIZ YOK"

İYİ Parti ve HDP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da geçtiğimiz ay bir tartışma yaşanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" cevabını vermişti.

HDP'den Akşener'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yanıtı: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok
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HDP'den Akşener'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yanıtı: Sizin aklınıza ihtiyacımız yok

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HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.
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