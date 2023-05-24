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HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

HDP’den aldığı oylardan ‘memnun’ olduğunu ifade eden Yedili Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı. Özdağ’ın, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından HDP’lilerden üst üste tepkiler geldi. Son olarak Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras, gelecekte tarihçilerin bugünü ‘intihar girişimi’ olarak nitelendireceğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

17:59 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasette tansiyon düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.


Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın aralarında imzaladıkları 7 maddelik anlaşmada en çok 'Kayyum uygulamasının devam edeceğini' bildiren madde dikkat çekti. Yedili Koalisyon'daki genel başkanlar tarafından iktidara geldikleri takdirde PKK terör örgütünden arındırılmak üzere belediyelere atanan kayyumların geri çekileceği defalarca dile getirilmişti.. Bugün gerçekleşen anlaşmadan ne CHP'lilerin ne de HDP'lilerin memnun kalmamasıyla Kılıçdaroğlu'na tepkiler üst üste geldi.



'Tarih bugünü intihar girişimi olarak yazacak'

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin kurucularından olan HDP’li siyasetçi Ufuk Uras, gelecekte tarihçilerin bugünü ‘intihar girişimi’ olarak nitelendireceğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.





Uras'ın sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepkisini ortaya koyduğu Tweet'inin altına çok sayıda kişiden destek geldi. Recep isimli Twitter kullanıcısı, "Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğini biliyor. Aklına ne gelirse deniyor. Son 3 günü. Daha çok saçmalıklarına tanıklık edecek millet" ifadelerini kullandı. Bir başkası ise 'terlik' fotoğrafı paylaştı.



Ümit Özdağ: Atatürk hayatta olsaydı Kılıçdaroğlu CHP'nin kapısından içeri giremezdi
Ümit Özdağ: Atatürk hayatta olsaydı Kılıçdaroğlu CHP'nin kapısından içeri giremezdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceklerini açıkladı. Açıklamanın sonrasında Özdağ'ın, birkaç ay önce gazeteci Şaban Sevinç'in Youtube yayınında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündeme geldi. Programda CHP'de milliyetçiliğin 'M'sinin kalmadığını belirten Özdağ, "Atatürk'ün 'Tunceli' dediği yere 'Dersim' diyen genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin kapısından içeri giremezdi. Veya Atatürk dünyaya gelse bugünkü CHP'ye üye our muydu acaba? Bursa milletvekili, 'Dersim'de soykırım yapıldı' dedi. Atatürk'ü, İnönü'yü, Mareşal Çakmak'ı ve Bayar'ı soykırımcı ilan ettiler. O kadar çok örnek var ki. Türk devrimini gerçekleştirmiş partide bugün Türk kavramı yok.

#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Koalisyon
#CHP
#Zafer Partisi
#İttifak
#İkinci Tur
#Seçim
19 dakika önce
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