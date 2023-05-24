HDP'li siyasetçi Ufuk Uras Özdağ'ın desteğini alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: ‘İntihar girişimi’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destekleyeceklerini açıkladı. Açıklamanın sonrasında Özdağ'ın, birkaç ay önce gazeteci Şaban Sevinç'in Youtube yayınında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri gündeme geldi. Programda CHP'de milliyetçiliğin 'M'sinin kalmadığını belirten Özdağ, "Atatürk'ün 'Tunceli' dediği yere 'Dersim' diyen genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin kapısından içeri giremezdi. Veya Atatürk dünyaya gelse bugünkü CHP'ye üye our muydu acaba? Bursa milletvekili, 'Dersim'de soykırım yapıldı' dedi. Atatürk'ü, İnönü'yü, Mareşal Çakmak'ı ve Bayar'ı soykırımcı ilan ettiler. O kadar çok örnek var ki. Türk devrimini gerçekleştirmiş partide bugün Türk kavramı yok.