HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Oğuzhan Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesindeki evinde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a makam aracına kadar uğurlarken, Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.