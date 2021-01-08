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POLİTİKA

HDP'li Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi: Cinsel saldırı suçundan hakim karşısına çıkacak

HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması ardından düzenlenen iddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

Haber Merkezi AA
Tuma Çelik
Tuma Çelik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddanamede, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

  • Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı
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HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade vermişti.

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