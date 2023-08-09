|
Gündem

HDP'li Uçar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizdi

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında büyük bir skandala imza attı. Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Kılıçgün, "Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

11:38 . 9/08/2023 الأربعاء
Diğer
Çiğdem Kılıçgün Uçar

Çiğdem Kılıçgün Uçar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'ı övdü.

28 Mayıs'a giden süreçte Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDP'nin kirli siyaseti devam ediyor.

Teröristbaşına övgüler dizdi

Eli kanlı teröristbaşına methiyeler düzen YSP'li Uçar "Toplumsal barışın tesis edilmesi için en önemli kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır... Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na oy istemişti

Uçar 14 Mayıs 2023'teki seçim öncesi, Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehditleriyle paralel olarak Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde
"Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz"
demişti.


#Çiğdem Kılıçgün Uçar
#Yeşil Sol Parti
#HDP
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı