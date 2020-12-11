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Gündem HDPli vekil İmir gözaltına alınan PKKlı teröristin telefonunu polislerden saklamaya çalışırken görüntülendi
POLİTİKA

HDP'li vekil İmir gözaltına alınan PKK'lı teröristin telefonunu polislerden saklamaya çalışırken görüntülendi

Silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Ercan Oğuz, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu ortamda gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sürerken polisleri engellemeye çalışan HDP'li vekil, terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu gizlice alıp delilleri yok etmeye çalıştı. Kamera görüntüleriyle durumun fark edilmesi üzerine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

Haber Merkezi İHA
HDP'li vekil İmir, terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla kendi üstüne aldı.
HDP'li vekil İmir, terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla kendi üstüne aldı.

Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP’li milletvekilleri, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz’un yakalanmasına yönelik talimat verdi.

PKK’lı, HDP’li vekilin evinde yakalandı
GÜNDEM
PKK’lı, HDP’li vekilin evinde yakalandı

Bunun üzerine Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in de arasında bulunduğu grupla birlikte olan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cep telefonunu gizlice kendi üstüne aldı

Milletvekili, polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine aşırı şekilde yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alan İmir, kendi cebine koydu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir
  • Kamera kayıtlarını inceleyen Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınma esnasında HDP Milletvekili Nuran İmir’in şüpheli Ercan Oğuz’un cep telefonunu aldığını tespit etti.

HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti
GÜNDEM
HDP'li milletvekilinden, öldürülen PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti

Milletvekilinin şüphelinin cep telefonunda temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği ihtimali üzerine söz konusu telefonun incelenebilmesi için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

HDP'li milletvekili, Şırnaklı annelerin 'kahrolsun PKK' sloganlarını ses sistemiyle engellemeye çalıştı
OYNAT 00:59
HDP'li milletvekili, Şırnaklı annelerin 'kahrolsun PKK' sloganlarını ses sistemiyle engellemeye çalıştı
Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylemleri, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grup tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP binası önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı.


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