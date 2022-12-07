HDP'liler bebek katili Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere asarak özgürlük istedi

HDP İstanbul Gençlik Meclisi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere astı.
'Barışa tecrit uygulanamaz' ve 'Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde skandal ifadelerin yer aldığı afişleri sosyal medyadan da paylaşan HDP İstanbul Gençlik Meclisi, Öcalan'a özgürlük hashtagi kullandı.
ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
HDP'lilerin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!
Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır."
Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!
Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır.#SayınÖcalanÖzgürlük pic.twitter.com/krLgPn7UhD
Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!