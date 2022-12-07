Gündem HDPliler bebek katili Öcalanın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbulda çeşitli bölgelere asarak özgürlük istedi
POLİTİKA

HDP'liler bebek katili Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere asarak özgürlük istedi

HDP İstanbul Gençlik Meclisi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere astı. 'Barışa tecrit uygulanamaz' ve 'Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde skandal ifadelerin yer aldığı afişleri sosyal medyadan da paylaşan HDP İstanbul Gençlik Meclisi, Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPliler bebek katili Öcalanın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbulda çeşitli bölgelere asarak özgürlük istedi
HDP İstanbul Gençlik Meclisi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaptı.

HDP İstanbul Gençlik Meclisi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere astı.

'Barışa tecrit uygulanamaz' ve 'Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde skandal ifadelerin yer aldığı afişleri sosyal medyadan da paylaşan HDP İstanbul Gençlik Meclisi, Öcalan'a özgürlük hashtagi kullandı.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

HDP'lilerin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!

Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır."

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