HDP'liler bebek katili Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu afişleri İstanbul'da çeşitli bölgelere asarak özgürlük istedi

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Asgari ücret anket sonu açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.