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HDP'liler MİT operasyonuyla öldürülen terörist Yusra Derviş'e sahip çıktı

MİT'in Kamışlı'da silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile yardımcıları Liman Şiveş ve Fırat Tuma öldürüldü. MİT'in nokta operasyonuyla öldürülen teröristlere HDP sahip çıktı. HDP'liler, MİT'e ait SİHA'larla öldürülen teröristler için tepki paylaşımları yaptı.

10:22 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MİT’in Suriye Kamışlı’da düzenlediği SİHA operasyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile Liman Şiveş ve Fırat Tuma imha edildi.

MİT’in Suriye Kamışlı’da düzenlediği SİHA operasyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile Liman Şiveş ve Fırat Tuma imha edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti. Yerel kaynaklara göre; operasyonda örgütün sözde komutanları öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş, Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.

HDP'liler öldürülen teröristlere sahip çıktı

HDP'liler, MİT'e ait SİHA'larla öldürülen teröristlere sahip çıktı. Terör operasyonuna tepki gösteren HDP'li isimler,
"Rojava bizim onurumuzdur. Şehitler ölmez"
şeklinde paylaşımlar yaptı.

HDP'li Feleknas Uca paylaşımında şunları söyledi:

"Bugünkü saldırıda Qamişlo Kantonu Eşbaşkanı Yusra Derwêsh, yardımcısı Liman Şiwêsh ve şoförleri Fırat Tûma hayatını kaybetti. Bu saldırıyı kınıyoruz. Rojava bizim onurumuzdur. şehitler ölmez."

Dilan Dirayet Taşdemir ise şu ifadeleri kullandı:

"Qamişlo Kantonu Eş Başkanı Yusra Derwêş’in suikast sonucu katledilmesini kınıyoruz. Kürtler kendi coğrafyalarında özgürce yaşamasın diye insanlığa karşı suç işliyorlar."
Serpil Kemalbay,
"90’lı yıllara benzer şekilde Kürt halkının siyasi iradesine, kadın siyasetçilere karşı yargısız infazlar, katliamlar devam ediyor. Tarih sizi mutlaka yargılayacak."
dedi.


#Yusra Derviş
#HDP
#MİT
#PKK
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