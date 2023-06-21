HDP'liler MİT operasyonuyla öldürülen terörist Yusra Derviş'e sahip çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti. Yerel kaynaklara göre; operasyonda örgütün sözde komutanları öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş, Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.