HDP'liler MİT operasyonuyla öldürülen terörist Yusra Derviş'e sahip çıktı

MİT’in Suriye Kamışlı’da düzenlediği SİHA operasyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş ile Liman Şiveş ve Fırat Tuma imha edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti. Yerel kaynaklara göre; operasyonda örgütün sözde komutanları öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin sözde Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yusra Derviş, Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.
HDP'liler öldürülen teröristlere sahip çıktı
HDP'li Feleknas Uca paylaşımında şunları söyledi:
Dilan Dirayet Taşdemir ise şu ifadeleri kullandı: