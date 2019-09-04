Gündem HDPlilerden, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret eden Vatan Partililere saldırı
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HDP'lilerden, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret eden Vatan Partililere saldırı

HDP Diyarbakır İl binası önünde, çocuklarının dağa kaçırıldığını öne süren ailelerin yaptığı oturma eylemi devam ediyor. Aileleri ziyaret etmek için bölgeye gelen Vatan Partisi mensupları, HDP’lilerin saldırısına uğradı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatan Partililere HDP'liler saldırdı.
Vatan Partililere HDP'liler saldırdı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri partililerle birlikte ziyaret etmek istedi.

Ortalık bir anda karıştı

Acılı ailelerle buluşan Vatan Partililer, HDP’lilerin önce sözlü sonra da fiziki saldırısına uğradı. Çıkan arbede güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Parti binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen Vatan Partililer, bu mümkün olmayınca HDP binasının karşısında sokağında kameralar karşısına geçti.

Meltem Ayvalı burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hacire annenin ve bugün burada oturma eylemi yapan annelerimizin sesi tüm Türkiye'nin sesi oldu. Onlar bir ışık oldular. Vatanları ve evlatları için mücadele eden cesur kadınlar onlar.

“Sonuna kadar destek olacağız”

Biz de tüm Türkiye'den kadınların selamını onlara getirdik. Onlara sonuna kadar destek olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için mücadele ediyorlar. Artık onların evlatları Türkiye'nin evlatlarıdır. Kendileri de artık tüm Türkiye'nin anneleri olmuşlardır. Bazılarının yüreği Selahattin Demirtaş'la çarpabilir, bizim kalbimiz onlarla çarpıyor."

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