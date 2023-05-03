HDP'nin adayı Azad Barış 'Bunlar bizim projelerimiz' diyerek skandal vaatlerde bulundu: Türk ordusunu Afrin’den çıkaracağız

HDP Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış, seçimi kazanmaları halinde cezaevindeki PKK'lıları serbest bırakacaklarını söyledi.
Seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, meydanlarda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atarken Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış da skandal açıklamalara imza attı.
HDP'nin adayından skandal açıklamalar: Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız
Cezaevinde bulunan terörle iltisaklı kişilerin serbest bırakılacağını söyleyen HDP'li Barış, şu ifadeleri kullandı: