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HDP'nin adayı Azad Barış 'Bunlar bizim projelerimiz' diyerek skandal vaatlerde bulundu: Türk ordusunu Afrin’den çıkaracağız

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler terörist başı Öcalan'a özgürlük sloganları atarken Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış da skandal açıklamalara imza attı. Seçimleri kazanmaları halinde ‘Kürdistan’a özerklik’ getireceklerini söyleyen HDP'li Azad Barış, "Türk ordusunu Afrin’den çıkaracağız" dedi. Cezaevinde bulunan terörle iltisaklı kişilerin serbest bırakılacağını söyleyen HDP'li Barış, "Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz" ifadelerini kullandı.

16:18 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış, seçimi kazanmaları halinde cezaevindeki PKK'lıları serbest bırakacaklarını söyledi.

HDP Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış, seçimi kazanmaları halinde cezaevindeki PKK'lıları serbest bırakacaklarını söyledi.

Seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, meydanlarda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük sloganları atarken Diyarbakır 10’uncu sıra adayı Azad Barış da skandal açıklamalara imza attı.

Seçimleri kazanmaları durumunda ‘Kürdistan’a özerklik’ getireceklerini söyleyen HDP'li Azad Barış,
"Türk ordusunu Afrin’den çıkaracağız"
ifadesini kullandı.

HDP'nin adayından skandal açıklamalar: Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız

Cezaevinde bulunan terörle iltisaklı kişilerin serbest bırakılacağını söyleyen HDP'li Barış, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler şunu istiyoruz; cezaevlerinde olan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz. Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız. Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Bizler güçlü olursak Şengal’deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz"

#HDP
#Yedili Masa
#Azad Barış
43 dakika önce
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