HDP'nin adayı Azad Barış 'Bunlar bizim projelerimiz' diyerek skandal vaatlerde bulundu: Türk ordusunu Afrin’den çıkaracağız

"Bizler şunu istiyoruz; cezaevlerinde olan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz. Cezaevlerinde kalanları bıraktıracağız. Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Bizler güçlü olursak Şengal’deki saldırıları tamamen durdurur ve Afrin'in işgaline de son vererek, geri alırız. Bunların hepsi masada var ve bunlar bizim projelerimiz"