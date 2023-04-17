|
Reklam
Reklam
Gündem

HDP'nin adayından PKK güzellemesi: Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi’

Seçimlere sayılı günler kala siyasette gerilim giderek tırmanıyor. Muhalefet partiler her gün yeni bir skandala imza atıyor. Son olarak HDP'nin vekil adayı olan gazeteci Hasan Cemal, PKK güzellemesi yaptı. Cemal, teröristlerle olan anısını, "Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi." ifadeleriyle anlattı.

11:51 . 17/04/2023 Pazartesi
Diğer
HDP'nin adayı Hasan Cemal PKK'lı teröristleri övdü.

HDP'nin adayı Hasan Cemal PKK'lı teröristleri övdü.

Türkiye, 27 gün sonra sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için adayların netleşmesiyle, siyaset arenasında heyecan bir kez daha arttı. Bu süreçte şekillenen ittifaklar, seçmenler tarafından yorumlanırken CHP'nin tutumu tepki çekti. HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesiyle Kandil'de sözde yöneticilerden peş peşe açıklamalar geldi ve örgüt umudunu tamamen aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Ardından verilen vaatlerle birlikte HDP'li vekiller tutuklu bulunan isimlere özgürlük naraları atmaya başladı.

Teröristleri övdü

Bu durum nabızları yükseltirken, son olarak HDP kesiminden PKK güzellemesi de geldi. Partinin milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, Yeni Yaşam'dan Nezahat Doğan'ın sorularını yanıtladı. Dağdaki anısını anlatan Cemal, resmen buradaki teröristleri övdü.

"Neden dağa çıktığını çok güzel anlattı"

Cemal, şu ifadeleri kullandı: Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. “Aman Hasan Abi,” diyerek bana da dikkat edilmesini belirtmişlerdi. Çekilme sürecinde dağda İzmirli bir gerilla ile tanıştım. “Kürdistan Günlükleri” kitabımın da iç kapağında vardır. Taşların üzerinde oturuyoruz. Ben not alıyorum. Çok güzel anlattı, neden 18 yaşında dağa çıktığını. Ben konuşurken ona “genç” ya da, “kız” diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, “hayır biz kadın gerillayız ” dedi. Sonra bunu erkek gerillalara söyledim. “Aman Abi, yapılır mı öyle bir yanlış” dediler.


#Hasan Cemal
#HDP
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.