HDP'nin skandal seçim bildirgesini okuyan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı

Çiğdem Kılıçgün Uçar
- HDP'nin skandal seçim bildirisinde yer alan skandal maddelerden bazıları şunlardı:Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.
- Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız.
- Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
- Kayyum uygulamasına son verilecek.
HDP'li Çiğdem Uçar'ın kirli sicili
HDP'nin skandal bildirisini kamuoyuyla paylaşan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının olduğu öğrenildi.
Kayınbiraderi kırmızı kategoride aranıyor
Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.