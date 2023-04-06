|
Reklam
Reklam
Gündem

HDP'nin skandal seçim bildirgesini okuyan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı

Altılı Masa'ya 7. üye olarak oturan HDP, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal bir seçim bildirgesi açıklamıştı. Skandal bildiriyi kamuoyuyla paylaşan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili ortaya çıktı. Ayrıca eşinin erkek kardeşinin İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.

12:40 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Çiğdem Kılıçgün Uçar

Çiğdem Kılıçgün Uçar

Yedili Koalisyon'un ortaklarından HDP'nin törenle açıkladığı seçim bildirgesinde skandal vaatler yer almıştı. Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunulan törenin tanıtım videosunda terör imgeleri dikkat çekmiş, sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da bildirgeyi açıklarken,
"İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz"
ifadelerini kullanmıştı.
  • HDP'nin skandal seçim bildirisinde yer alan skandal maddelerden bazıları şunlardı:
    Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.
  • Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız.
  • Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
  • Kayyum uygulamasına son verilecek.


HDP'li Çiğdem Uçar'ın kirli sicili

HDP'nin skandal bildirisini kamuoyuyla paylaşan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının olduğu öğrenildi.

Kayınbiraderi kırmızı kategoride aranıyor

Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.


Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı
Kılıçdaroğlu'nun dostlarının 'anayasa' rahatsızlığı: HDP'li Nuray Özdoğan'dan 'dokunulmaz maddelerle ilerlemek mümkün değil' çıkışı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ve aday çıkarmayacağını açıkladı. Malumun ilamı olan açıklama sonrası CHP lideri, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret ederek "Herkesle kucaklaşacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dostları ise kirli planlarını gün yüzüne çıkarmaya başladı. HDP'li Nuray Özdoğan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil." diye konuştu.



#HDP
#Çiğdem Kılıçgün Uçar
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.