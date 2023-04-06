HDP'nin skandal seçim bildirgesini okuyan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı

25 ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, TVNET canlı yayınında, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bölgedeki Kürt sosyolojisini çok iyi bildiğini ifade eden Metiner, Kürtlerin HDP'nin talimatıyla bir bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini belirterek, "HDP seçmeni siz zannediyor musun ki bir bütün olarak Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Ben HDP sosyolojisini biliyorum. Muhafazakar, dindar Kürt sosyolojisini biliyorum. Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'a oy verirler, parlamento seçimlerinde de HDP'ye oy verirler." diye konuştu.