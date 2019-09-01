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POLİTİKA

HDP’yi teselli etti

Ekrem İmamoğlu, PKK bağlantılı HDP’li Diyarbakır eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’e destek için Diyarbakır’a gitti. İmamoğlu, “Size güç almaya geldim. Sizinle kendimizi aynı yerde görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu HDP'li eski Belediye Başkanlarına destek olmak için Diyarbakır'a gitti.
Ekrem İmamoğlu HDP'li eski Belediye Başkanlarına destek olmak için Diyarbakır'a gitti.

İstanbul’da kıyımdan geçirdiği işçiler İBB binası önünde eylemlerine devam ederken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanlığı tarafından PKK bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’lilerle buluştu. Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Diyarbakır’da bir araya gelen İmamoğlu şunları söyledi: “Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi. Efendim bana söylüyorlar, yarın ‘sizin belediyenize de’ ben kendi adıma hiç kaygı duymam, sizlerin de zerre kadar kaygı duyduğunuzu düşünmüyorum. Duyduğumuz kaygı ülkenin demokrasisine verilen zarar ve bu zarar eğer ülkenin demokrasisine verildiği takdirde biz başka sorunlarımızı çözemeyiz.”

16 MİLYON TEPKİSİ

  • CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın da yer aldığı toplantıda İmamoğlu, görevden alınan HDP’lilere İstanbul’daki 16 milyon vatandaşın selamını getirdiğini söyledi. İmamoğlu sözlerini “Umut ediyorum bu sıkıntılı günleri aşarız. Size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum” diye noktaladı. İmamoğlu’nun açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, birçok kişi “PKK bağlantılı kişilere verecek selamım yok” yorumunda bulundu.

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İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik
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İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde HDP ile ortak çalışma yapabileceklerinin sinyalini verdi. İmamoğlu, 'Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak, ama daha ötesinde bize fark etmiyor, aynı yerde görüyoruz kendimizi” diye konuştu.


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