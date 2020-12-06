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POLİTİKA

Hedefimizden vazgeçmeyiz: Tank palet fabrikası olayının aslı ne?

Hedefimizden vazgeçmeyiz

Eskişehir’deki “İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400”ün teslimi ve tasarım merkezinin açılışında konuşan Erdoğan, CHP’nin tank palet fabrikasıyla ilgili iftiralarına şu cevabı verdi: Birileri Arifiye’deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayisini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. 20 milyar dolar diyen ömründe fabrika görmemiştir. Tabii fabrika üzerinden TSK’ya yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Eskişehir’deki “İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni”ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arifiye’deki tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Bir yandan TUSAŞ’ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye’deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayisini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

SATIŞ DEĞİL İŞLETME DEVRİ

  • Her şeyden önce Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı
OYNAT 03:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tank paleti fabrikasının özelleştirme konusuna da değinen Erdoğan, 'Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.


MÜLKİYETİ BAKANLIĞIMIZDA

Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC’ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Yerli olarak geliştirilmiş, uçuşa elverişli gereksinimleri doğrultusunda sertifiye edilmiş ve helikoptere entegre edilmiş bir motor ülkemize kazandırılmış olacaktır” dedi. TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise “Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya, Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere, Fransa ligine yani şampiyonlar ligine havacılıkta çıkmıştır” diye konuştu. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, tasarım merkezinde incelemelerde bulundu.

YATIRIM DÜŞMANLIĞI

  • Borsa İstanbul Anonim Şirketinin yüzde 10’luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Arifiye’deki işletme devrinde fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı var. Sadece bu da değil, aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edilecektir.

Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
FOTOĞRAF 15
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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.​
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Geçtiğimiz aylarda temeli atılan fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması bekleniyor.
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Gemlik'teki 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek olan tesise ilişkin yapılan çalışmalarda yeni görüntüler kaydedildi.
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Temel atma işlemi bitirilip alt yapısı tamamlanan fabrika inşaatının yakında üst yapısına ilişkin ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. İşte fabrika inşaatındaki son görüntüler..
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Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre fabrika inşaatında şimdiye kadar 100 bin metreküp kazı yapıldığı, 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonu üretildiği ve 46 bin ton çimento kullanıldığı belirtildi.
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Boya ve enerji binalarının temel güçlendirme çalışmaları da tamamlandı.
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Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.
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Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
Geçtiğimiz aylarda ilk kazmanın vurulduğu yerli otomobilin fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bursa Gemlik'te 1 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek tesisin 18 ayda tamamlanması beklenirken, şimdiye kadar dev arazide 100 bin m2 kazı yapıldı. 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonunun üretildiği ve 46 bin ton çimentonun kullanıldığı fabrika inşaatına ilişkin çalışmalar da görüntülendi.


SALDIRILARIN ASIL SEBEBİNİ BİLİYORUZ

Tabii biz Arifiye’deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerini, tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların, artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ

Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ’cülerden arınan Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duyduğu rahatsızlığı bu tür bahanelerle askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Biz, kahraman ordumuz ve destan üstüne destan yazan askerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Hayatlarında fabrika nedir, üretim nedir, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye’nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz.

Bu projelerle Türkiye yeni döneme girdi

  • Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini söyledi. TEİ’nin kendi alanında ülkede rol model haline dönüşeceğini vurgulayan Erdoğan, “TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, altay tankı, İHA’lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah’ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız” dedi.

Şampiyonlar ligine çıktık

İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Yerli olarak geliştirilmiş, uçuşa elverişli gereksinimleri doğrultusunda sertifiye edilmiş ve helikoptere entegre edilmiş bir motor ülkemize kazandırılmış olacaktır” dedi. TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise “Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya, Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere, Fransa ligine yani şampiyonlar ligine havacılıkta çıkmıştır” diye konuştu. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, tasarım merkezinde incelemelerde bulundu.

Teşviklerle sanayimize yön verdik

  • Yaşanan coğrafyada güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan geleceğe güvenli bakılamayacağının altını çizen Erdoğan, “Gemiden tanka, uydudan insansız hava araç sistemlerine savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Törende Erdoğan’ın talimatıyla ilk milli helikopter motoru çalıştırıldı. Bu sırada Erdoğan, “Şu anda ilk milli helikopterimizin motorunu gördük. İnşallah hayırlı olsun. Bundan sonra da seri üretimlerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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