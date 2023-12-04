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HEDEP'ten CHP ile pazarlığı kızıştıracak adım

Kandil'in arka bahçesi HEDEP'in Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin yerel seçimlere büyükşehirler de dahil olmak üzere kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu. CHP ise yerel seçimlerde Kandil'in hegemonyası altındaki partinin desteğini istemeye hazırlanıyor.

14:40 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:56 - 4/12/2023 Pazartesi
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Ayşegül Doğan
Ayşegül Doğan

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan muhalefette yerel seçim hazırlıkları başladı.


Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyumlara karşı olduğunu söyleyerek HEDEP'e göz kırptı.


CHP özellikle büyükşehirlerde ittifak yapmak isterken Özgür Özel, geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Bu görüşmenin ardından ise HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin tutumu merak ediliyordu.


HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin kararı partinin Merkez Yürütme Kurulu’nda açıklandı.



81 ilde kendi adaylarıyla seçime gidilmesi kararı çıktı


HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, kendilerine oy veren seçmenlerden 'Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girelim' talebi olduğunu belirtti.


Doğan, daha sonra talebin partinin MYK'sında değerlendirildiğini söyledi.


HEDEP Sözcüsü Doğan, MYK'dan da bu yönde bir eğilim çıktığını ifade etti.


Doğan konuyla ilgili, "Yerel seçimlere Türkiye'nin her yerinde büyükşehirler de dahil kendi adaylarımıza girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar Parti Meclisi'nde değerlendirilecek." dedi.


"Ön seçimle belirleyeceğiz"


Aday adaylığı başvurularının başladığını da söyleyen Doğan, "Ön seçim koşullarının olduğu her yerde adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Ön seçimlerde sadece parti üyeleri oy kullanmayacak. Demokratik kitle örgütleri ve bugüne kadar emek vermiş herkes oy kullanabilecek. Sadece belediye eş başkan adaylarımızı değil, belediye meclis üyelerimizi ve il genel meclisi üyelerimizin üçte ikisini yine ön seçimle belirleyeceğiz." diye konuştu.


2019'da büyükşehirlerde aday çıkarmadılar


Öte yandan HEDEP, 2019'da yapılan son yerel seçime HDP adıyla girmişti.


HDP, 2019 yerel seçiminde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'nın da olduğu birçok ilde aday çıkarmamıştı.






#HEDEP
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#aday
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