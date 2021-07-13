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BURSA

Hem doktorluk yapıp hem de üniversiteden derece ile mezun oldu

Bursa'da görev yapan Doktor Lale Dörtışık (51), ilgi duyduğu tarihi daha iyi öğrenmek için 2017 yılında üniversitesi sınavlarına girip Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Lale Dörtışık, tarih bölümünü birincilikle, fakülteyi ise ikinci olarak bitirip mezun oldu.

Haber Merkezi İHA
Hem doktorluk yapıp hem de üniversiteden derece ile mezun oldu
Hem doktorluk yapıp hem de üniversiteden derece ile mezun oldu.

Bursa’da bir doktor, tarih merakı sebebiyle girdiği üniversiteyi kazanıp birincilikle mezun oldu.

DERECE İLE MEZUN OLDU


Bursa Şehir Hastanesinde Kadın Hastalıkları (Nisaiye) ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Doktor Lale Dörtışık (51), ilgi duyduğu tarihi daha iyi öğrenmek için 2017 yılında üniversitesi sınavlarına girip Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Lale Dörtışık, tarih bölümünü birincilikle, fakülteyi ise ikinci olarak bitirip mezun oldu. Dörtışık, diplomasını, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz’un elinden aldı. Dörtışık, hem doktorluk yapıp, hem de üniversiteden derece ile mezun oldu.


Bursa’da 9 yıldır hekimlik yaptığını ifade eden Nisaiye Uzmanı Lale Dörtışık, "Oğlumla birlikte üniversite sınavına girmek istedim. Ülkenin değişen durumunu daha bilimsel gözetleyebilmek açısından bir üniversite daha okumaya karar verdim. Keşke daha önce sınava girip ikinci üniversiteyi okusaydım.

OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK

Okumak kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü 2017 yılında kazandım ve geçtiğimiz günlerde de mezuniyet törenimiz oldu. Kendi bölümümün birincisi oldum. Fen Edebiyat Fakültesinde ikincisi oldum. Beraber okuduğum öğrencilere benim tarih bölümünü okumam tuhaf geldi, hekimlik varken burada ne işiniz var diye sordular. Size abla mı diyelim, yoksa hocam mı diyelim diye sordular" dedi.

İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı
HAYAT
İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı

İlkokul mezunu mahkum şimdi 2. üniversiteyi bitiriyor
FOTOĞRAF 8
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Hançer, Kahramanmaraş E Tipi Cezaevi'nde tutulurken cezaevi yönetimine başvurarak, eğitimine devam etmek istediğini belirtti.
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Açıköğretim sisteminden önce ortaokulu, sonra liseyi tamamlayan Hançer, yükseköğrenime devam etme azmini nakledildiği Edirne Açık Cezaevi'nde de sürdürdü.
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Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun olan Hançer, stajını da infaz kurumundaki hayvancılık ünitesinde tamamladı.
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Daha sonra sınava girerek kazandığı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne kayıt yaptıran Hançer, bu bölümden de gelecek yıl mezun olmaya hazırlanıyor.
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Eğitimin hayata bakış açısını değiştirdiğini ifade eden Hançer, Başka bir çarem de olmadığı için okumaya karar verdim. Zaten içeride çok boş vaktimiz oluyordu. En azından okuyup ileriye dönük bir şeyler yapmak istedim. dedi.
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Ardından, Elimden geleni de yaptığıma inanıyorum. Ailem ve buradaki arkadaşlar da çok yardımcı oldu. İlk üniversitemi bitirdikten sonra ikincisini kazandım. Şimdi 3. sınıftayım inşallah onu da bitireceğim. Özgür olduğumda, Allah izin verirse mezun olduğum bölümümdeki işleri yapmayı istiyorum. ifadelerini kullandı.
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Hançer, mezuniyetiyle ilgili olduğu için cezaevinde büyükbaş hayvanların bakımını üstlendiğini anlatarak, bu sayede teorik bilgisini pratik hale getirebildiğini kaydetti.
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İlkokul mezunu mahkum şimdi 2. üniversiteyi bitiriyor
Edirne'de bir hükümlü, ilkokul mezunu olarak girdiği cezaevinde ikinci üniversitesini bitirmeye hazırlanıyor. Cezaevine konulduğu sırada ilkokul mezunu olan Nazmi Hançer (41) cehaletin eğitimle aşılacağının farkına vardığında, eğitimini tamamlamaya karar verdi.


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