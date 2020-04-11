Hem suçlu hem güçlüler: 'Evlerinize dönün' diyen polislere saldırdılar

Küçükçekmece ilçesinde Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba"evlerinize dönün"uyarısında bulundu.Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.
Havaya ateş açtılar
Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.