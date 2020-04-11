Hem suçlu hem güçlüler: 'Evlerinize dönün' diyen polislere saldırdılar

Ekonomi

Hatalı parkı ASELSAN'ın geliştirdiği kameralar tespit edecek

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sisteminin teslim edildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapılan ek sözleşme çerçevesinde ASELSAN tarafından üretilecek yeni akıllı ürünler ile hatalı park yapan araçların tespitine yönelik yetenekler kazanılacağını ifade etti.