Gündem Hem suçlu hem güçlüler Evlerinize dönün diyen polislere saldırdılar
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Hem suçlu hem güçlüler: 'Evlerinize dönün' diyen polislere saldırdılar

İstanbul Küçükçekmece'de yasağa rağmen parkta oturan 6 kişilik grup, polisin evlerine dönmeleri için uyarı yapması üzerine memurlara saldırdı. Çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Yaşanan arbede sonrası 6 kişi gözaltına alındı.
Yaşanan arbede sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece ilçesinde Florya Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba"evlerinize dönün"uyarısında bulundu.Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı.

Havaya ateş açtılar

Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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