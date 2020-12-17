Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hemşirelere Ben salağım yazdırmıştı Başhekim Ayşegül Alkan görevden uzaklaştırıldı
ANTALYA

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı: Başhekim Ayşegül Alkan görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'da görev yerini terk ettiği iddiasıyla hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdıran başhekim için harekete geçildi. Başhekime hemşirelere mobing uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Başhekimin görevden alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Antalya'da skandal olay gerçekleşti
Antalya'da skandal olay gerçekleşti

Kararı doğrulayan Antalya İl Sağlık Müdürü Adem Hülür, “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi. Başhekim Alkan’ın, soruşturma tamamlanana kadar asli görev yerine iade edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

DHA
Başhekim Ayşegül Alkan.

BAŞHEKİM ISRAR ETTİ

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı. Uygulama, sağlık sendikaları tepki göstermişti.

DHA
Mobinge maruz kalan hemşireler.

DHA
Mobinge maruz kalan hemşireler.

Antalya 'akıllı hastane'ye bu ay kavuşuyor
HAYAT
Antalya 'akıllı hastane'ye bu ay kavuşuyor

Hastane bahçesinde eğitim veren vefakar öğretmene oda verildi
GÜNDEM
Hastane bahçesinde eğitim veren vefakar öğretmene oda verildi

112 Acil görevlisi: 'Korona bize nereden bulaştı' diye bizi arıyorlar
HAYAT
112 Acil görevlisi: 'Korona bize nereden bulaştı' diye bizi arıyorlar
Abone Ol Google News
Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

​Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü.
Aramızda anlaşmazlık vardı

'Aramızda anlaşmazlık vardı'

Hamile eşini, üç çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.

Oruç Reis'e <br>hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.

Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.