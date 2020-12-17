Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı: Başhekim Ayşegül Alkan görevden uzaklaştırıldı

Kararı doğrulayan Antalya İl Sağlık Müdürü Adem Hülür, “Soruşturmanın selameti açısından başhekim görevinden el çektirildi” dedi. Başhekim Alkan’ın, soruşturma tamamlanana kadar asli görev yerine iade edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

DHA Başhekim Ayşegül Alkan.

BAŞHEKİM ISRAR ETTİ

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı. Uygulama, sağlık sendikaları tepki göstermişti.

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DHA Mobinge maruz kalan hemşireler.

DHA Mobinge maruz kalan hemşireler.

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