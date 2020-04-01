Hep birlikte atlatacağız: Doğuda kanaat önderleri vatandaşlara Kürkçe ve Arapça olarak sesleniyor

Hakkari’de kanaat önderleri, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı. Salgına karşı alınan önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığı, insanların evde kalmayı tercih ettiği Hakkari’de kanaat önderleri, devletin belirlediği kurallara uyulmasını ve bu süreçte evde kalınmasını istedi.

İZOLE OLMALIYIZ

Orhan Piruzbeyoğlu

Kanaat önderlerinden Orhan Piruzbeyoğlu, halkın bu kapsamda alınan önlemleri harfiyen uygulamaları gerektiğini söyledi. Piruzbeyoğlu, “Mümkün olduğunca kendimizi evlerimize kapatmamız, izole etmemiz gerekiyor. Halkımızdan ricamız, ellerinden geldiğince dışarı çıkmamaları, insanlarla temas etmemeleridir. Bu bizim için de insanlık için de toplum için de en doğru olandır. Devletimizin aldığı kararları uygularsak bunun üstesinden geliriz” diye konuştu.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Mehmet Adıyaman, herkesin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Devletin her zaman vatandaşlarının haklarına sahip çıktığını, ihtiyaçlarını giderdiğini kaydeden Adıyaman, “Alınan bu tedbirlerden memnunuz. Bölgedeki vatandaşlar olarak bu sürece katkı sunacağız. Kimse dışarı çıkmasın. Rabbim bu belayı ülkemizden def etsin. Hastalık bulaşan herkese şifa diliyorum. İnşallah ülke olarak bunun da üstesinden kenetlenerek geleceğiz” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Mehmet Fırat

Mehmet Fırat da devletin tüm kurumlarıyla milletinin hizmetinde olduğunu, ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Kendinizi koruyarak başkalarını da korumuş oluyorsunuz. Soruna değil çözüme katkı için ayrıştırıcı ve azmimizi kırıcı söylemlere prim vermeyerek, sabırla ortak mücadeleye devam diyoruz. Esas olan dayanışma içinde her birimizin bu mücadeleye katkı vermesidir. Evde kal Türkiyem, hayat eve sığar.”

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HASSASİYET GÖSTERMELİYİZ

Fatih Keskin ise şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca öncülüğünde bütün sağlık çalışanlarının aldığı dünyaya örnek oluşturacak tedbirler sayesinde, ülkemiz diğer devletlere kıyasla çok iyi durumdadır. Biz de toplum olarak aynı hassasiyeti göstermeliyiz. İlimizin kanaat önderlerinin, aile büyüklerinin, siyasilerinin, bürokratlarının ve sözü geçen herkesin toplumun bütün kesimlerini sürekli uyarması ve örnek olması gerekiyor. Sadece kendimizi değil çevremizi de zor duruma düşüreceğimizi unutmamamız gerekiyor.”

Halka Kürtçe ve Arapça sesleniyorlar

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla tedbirlerini kademeli olarak uygulamaya sokan Türkiye, önlemlerini toplumun her kesimine yaymak için tüm gücüyle çalışıyor. Bu çerçevede kamuda ve sosyal yaşamda yaşamın ve üretimin devamlılığını durmadan bir dizi önlemler tek tek devreye alındı. “Evde kal Türkiye, “Evde hayat var” sloganları ile izalasyonun virüsle mücadelede önemine vurgu yapılıyor. Pandemi Kurulları da yerel ölçekte de öneriler iletiliyor.

BÖLGESEL DİL KULLANILIYOR

Vatandaşların alınan tedbirlere en üst seviyede riayet etmeleri ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik ‘Evde kal Türkiye’ çağrısı bölgesel olarak da farklı dillerde seslendiriliyor. Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte yetkililer, Türkçe ‘Evde kal Türkiye’, Kürtçe “Li malê bimîne Türkiye”, Arapça “İbkev fi menazilikum, Türkiye” diyerek vatandaşları evlerinde kalmaya davet ediyor. Söz konusu çağrı Karadeniz şivesiyle de “Evunuzda kalun Türkiye” şeklinde yapılıyor. 