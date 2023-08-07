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Her fırsatta tatile çıkan İmamoğlu'ndan şaka gibi açıklama: 14 yıldır sahada olmadığım saniye yok

İstanbul’a ve vatandaşa hizmet etmek yerine her fırsatta tatile çıkan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şaka gibi bir açıklamada bulundu. ‘14 yıldır sahada olmadığım saniye yok' diyen İmamoğlu, "Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" ifadelerini kullandı. Geçen yıl İstanbul'un birçok semtinde yaşanan sel felaketinde Fethiye'de tatilde olduğu, kar esareti sırasında ise balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.

15:12 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı İmamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde. İmamoğlu'nun en çok eleştirilen tarafı ise tatil tutkusu. İBB Başkanı görev süresince, depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde ya tatile çıktı ya da balıkçıda yemeğe gitti. Tüm bu eleştirilere kulak tıkayarak İstanbullulara hizmet etmek yerine sık sık tatile çıkan İmamolundan akıllara ziyan bir açıklama geldi.

'Toplumdan uzak olan başarı elde edemez'

Bir dizi program için Elazığ'a giden İmamoğlu, "14 yıldır sahada olmadığım saniye yok. Vatandaşın arasında olmazsam huzursuz olurum. İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz, eleştirileri onlardan alırsınız, dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinde de tatildeydi

Geçen yıl Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçe sular altında kalırken İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıkmış, İBB Başkanı'nın vurdumduymazlığı büyük tepki toplamıştı.

Kar esaretinde ballıkçıdaydı

Geçen yıl ise megakentte yoğun kar yağışı nedeniyle İBB'nin tedbirlerde yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına gelmişti. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden olmuştu. Binlerce kişi evlerine gidişte yollarda mahsur kalmışken, çözüm için konuşması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, o esnada bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmış infiale neden olmuştu.


#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
#İBB
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