Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter diyen Kılıçdaroğlu 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
POLİTİKA

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

"10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter" önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendisiyle çeliştiği bir açıklamada bulundu. Söylediklerinin aksine "10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuş; "Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" demişti.

‘Muhtarlara özel kalem’ söyleminde de çark etti

Daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' söyleminde de kendisiyle çelişti.

“10 milyon kişiye birden istihdam yaratılamaz”

“Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorunu temel sorunlardan biridir. 10 milyon işsizimiz var. Süratle çözmek gerekiyor. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" dedi.

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
OYNAT 00:36
'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız
“10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
OYNAT 00:59
Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
OYNAT 02:51
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor
'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.
Abone Ol Google News
200 bin kişiyi ağırladı

200 bin kişiyi ağırladı

​Kilosu 15 lira, toplayana ise ücretsiz.
5 bin kilometre yol katetti

5 bin kilometre yol katetti

İngiliz turist sadece Urfa ciğeri için Türkiye'de.
Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.

Harun, hastalığı nedeniyle 4 yaşında gibi görünüyor.

Göz açtırmıyorlar

Göz açtırmıyorlar

Vaka sayısında Marmara'nın en iyi ili oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.