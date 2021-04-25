Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’da muhtarlarla buluşmasında işsizliğin çözümüne ilişkin her muhtarlığa özel kalem müdürü atanması önerisinde bulunmuş; "Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter" demişti.

‘Muhtarlara özel kalem’ söyleminde de çark etti

Daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' söyleminde de kendisiyle çelişti.

“10 milyon kişiye birden istihdam yaratılamaz”

“Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorunu temel sorunlardan biridir. 10 milyon işsizimiz var. Süratle çözmek gerekiyor. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız" dedi.

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OYNAT 00:36 'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız “10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.







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OYNAT 00:59 Kılıçdaroğlu ‘Her muhtara özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz’ önerisini savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı 'Her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizlik kalmaz” açıklamasını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Muhtarlara birer personel verilmeli, işsizlik sorunun çözümüne bir nebze de katkı olur dediğim zaman dalga geçtiler böyle mi çözülür diye. Muhtarlara havale ediyorum. Bu uygulama bazı belediyelerimiz tarafından yapılıyor” dedi.









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