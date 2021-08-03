Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından otellere verildiği öne sürülen Pina yarımadasının 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' olarak ilan edildiği ortaya çıktı.

87'DEN BERİ TURİZM TESİS ALANI

2007 yılında yangın çıkmasıyla tartışma konusu olan yıllardır ormanlık alan yandıktan sonra turizme açıldığı öne sürülen bölgenin 1987 yılından Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' olarak resmi gazetede yayınlandığı öğrenildi.

2007'DE BÖLGEDE YANGIN ÇIKMIŞTI

1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen ve ihale ile turizm tesis alanı yapılan bölgede 2007 yılında yangın çıkmıştı. Yangın, Pina yarımadasının 223 hektarlık alanını kül etmişti.

RANT İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ardından başlayan otel inşaatları çevrecileri ayaklandırmış ve ormanın rant için yandığını kamuoyuna taşımışlardı. Oysa 34 yıldır 'Turizm Tesis Alanı' olan ve imar izni de bulunan bölgenin, yanan 223 hektarlık alanının sadece 2 hektarında otel inşaatı yapıldı.

REKLAM

YANGIN İZİNLERDEN SONRA YAŞANDI

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Yasin Yaprak, "Bu alan 1987 yılında turizm alanı olarak Bakanlar kurulu kararınca resmi gazeteden duyurularak ilan edilmiş. 1991 yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığından alınan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise oradan ihaleye çıkarak orada otel yapımına izin verilmiştir. Bu izinler verildikten sonra burada bir yangın meydana geliyor. Yandıktan sonra izin verilmesi söz konusu değil çünkü firmalar orayla ilgili iznini almış zaten yanmasını hiç istemezler çünkü yeniden yeşillendirmeleri ve ağaçlandırmaları gerekir" diye konuştu.