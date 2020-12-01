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Gündem HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı Şoför polis çağırmak zorunda kaldı
KOCAELİ

HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı

Kocaeli İzmit’te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet Yanduman (68), bindiği otobüste sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. İçerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleten otobüs şoförü ise polis çağırdı. Gelen polislere 'Burada mahsur kaldım' diyen Yanduman, polis ekiplerince ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.
Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 421 plakalı halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı. Burada otobüse binen Mehmet Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi. Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı.

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Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Yanduman'ı ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

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"Burada mahsur kaldım"

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Yanduman, “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım. Derince’de oturuyorum, kurallara da uyan bir insanım ama şu an otobüse binemiyorum nasıl olacak şimdi. Otobüse binince kartım geçersiz sayıldı. Ben şu an nasıl gideceğim eve? Dişçiye geldim, 12.55’te otobüse bindim, kartım geçersiz diye evime gidemedim” dedi.

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı.
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Alınan kararla Esenyurt'taki AVM'ye bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı.
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AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
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HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod.
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Vatandaşlar tarafından paylaşılan HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: AVM'lerde HES kodlu yeni dönem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu AVM girişlerinde HES kodu olmayanlar içeri alınmadı.


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