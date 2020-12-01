HES kodu olmadan otobüse binmeye çalıştı, ortalık karıştı: Şoför polis çağırmak zorunda kaldı

İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 421 plakalı halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı. Burada otobüse binen Mehmet Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi. Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı.

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Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Yanduman'ı ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

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OYNAT 00:57 Afyonkarahisar'da pes dedirten vurdumduymazlık: Bankaya girmeye çalışan koronavirüslü adam HES kodu sayesinde yakalandı Afyonkarahisar'da koronavirüs (Covit-19) testi pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına ihlal ederek oğlu ile birlikte bankaya girmeye çalışan 65 yaşındaki adam, banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulaması sonrası yakalandı. Yaşlı adam ve oğlunu bir süre gözetim altında tutan polis daha sonra ikiliyi olay yerine gelen İl Salgın Denetim ekiplerine teslim etti. BiP'te paylaş

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"Burada mahsur kaldım"

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Yanduman, “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım. Derince’de oturuyorum, kurallara da uyan bir insanım ama şu an otobüse binemiyorum nasıl olacak şimdi. Otobüse binince kartım geçersiz sayıldı. Ben şu an nasıl gideceğim eve? Dişçiye geldim, 12.55’te otobüse bindim, kartım geçersiz diye evime gidemedim” dedi.