Hesabı tek tek soracağız

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı.

Vakfın, New York Manhattan'da inşaatı devam eden 200 öğrenci kapasiteli yurdu 2020 yılı sonunda tamamlanınca, Türk ve yabancı öğrencilerin daha da iyi şartlara kavuşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah öğrencilerimizin böyle bir imkana kavuşmasının yanında da malum tam BM karşısında Türkevi var idi. Şu anda da Türkevimiz hızla devam ediyor" dedi.

HAYALLERİNİZİ ÇALDIRMAYIN

Bir insanı güçlü ve büyük yapanın düşünceleri olduğunu ve insanın hayal kurabildiği müddetçe var olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi örselemesine asla müsade etmeyin" diye konuştu. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin 'dünya 5'ten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum" dedi.

İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARACAĞIZ

Gençlere çalışmalarına yorulmadan, azimle devam etmelerini istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz bu ülkede geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız.

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HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ

Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun bir diplomasisi Amerika'da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum."

Maskelerini indireceğiz

Herkesin FETÖ'nün gerçek yüzünü bilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bu örgüt, 40 yıl boyunca 'hizmet, himmet, eğitim' diyerek insanımızın iyi niyetini kullanmış böylece dünyanın 150 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran uluslararası bir suç şebekesi inşa etmiştir. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz, sizlerle beraber. 2 bin193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Tüm darbeciler adalet önünde hesap verene kadar bunların peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya'daki bu terörist başının iade edilmesi ve FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz, birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Dökülen Müslüman kanında payları var

ABD'deki Türk soydaş ve Müslüman toplumuyla da buluşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sivil inisiyatif açısından, hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem üstünlüğü bakımından 11 Eylül öncesine göre çok daha güçlüdür" dedi. Tüm dünyada ve özellikle Batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İslam'la, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışıyor. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş- Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor. Emperyalistlere taşeronluk yapan bu örgütlerin hayatını kararttığı insanlar ne yazık ki bizim kardeşlerimizdir.

ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

Çıkarları için bölgemizi yangın yerine çevirenlerin menfaatlerini koruma uğruna terör örgütlerini TIR’lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar."

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MURSİ'NİN HAKKINI ARAYACAĞIZ

New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyelinin Türkiye'de ağırlandığını belirten Erdoğan, "Kirli bir savaşın kurbanı olan milyonlarca Yemenli kardeşimiz için de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmiş ülkeler sırtını dönse de biz mazlumlara sırtımızı dönmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Siyonizm karşıtlarını kabul etti



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki temasları kapsamında Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti. Erdoğan’ın Hilton Midtown Otel’indeki Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan daha sonra ABD’deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri’ni kabul etti. Görüşmelerin ardından BM Genel Merkezi’ne geçen Erdoğan, burada Belçika Başbakanı Charles Michel ve, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile bir araya geldi.



Erdoğan, İklim Zirvesi’ndeki programının ardından, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ayrı ayrı basına kapalı olarak görüştü.



Yenilenebilir enerjide bölge lideriyiz

BM İklim Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide bölgesinde lider olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret eden Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.

BAŞARI YERELDE BAŞLAR

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede başarıya ulaşılabilmesi için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkında olduğuna işaret eden Erdoğan, “İstanbul ile beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'dan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz.” diye konuştu.

4 BİN KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

Uygulamaya koydukları düzenlemeyle plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdüklerini kaydeden Erdoğan şunları ifade etti: “Eşimin (Emine Erdoğan) öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi. Sıfır Atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız. Bisiklet yollarının da son dönemdeki en önemli yatırım alanlarından birini oluşturduğunu aktaran Erdoğan, “2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız”

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Derdiniz bizim derdimiz

Amerika'daki Türklerin ne kadar mutlu, huzurlu ve güçlü olurlarsa kendilerinin de Türkiye'de o kadar mutlu ve huzurlu olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Sizlerin derdi bizim derdimizdir. Sizin sıkıntınız bizzat bizlerin sıkıntımızdır. Sizlerin meselesi bizzat bizim meselemizdir. Sizlerin elde ettiği başarılar bizim de başarımızdır. Bugüne kadar sırt sırta vererek bir çok zorluğun üstesinden geldik. 20 yıl önce hayalini kurduğumuz pek çok şeyi hamdolsun bugün gerçeğe dönüştürdük. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer olduğuna hep beraber şahit olduk. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki dayanışma ruhumuzdan asla taviz vermeyelim, yeter ki kendimizi dar bir çevreye hapsetmeyelim. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım hep birlikte kardeş olalım. Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur, olmayacaktır" dedi.