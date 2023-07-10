Heyelan nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar başlatıldı

Karadeniz’de özellikle Ordu, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Çorum, Giresun, Samsun ve Trabzon’da şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken bölgede 1000’e yakın heyelan ve toprak kayması yaşandı. Bazı yollarda düşen kayalar ve toprak nedeniyle trafik aksadı. Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu, Bolu’da TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Samsun’da sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti.