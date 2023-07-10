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Heyelan nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar başlatıldı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonrası kapatılan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde çalışmalar başlatıldı.

09:41 . 10/07/2023 Pazartesi
AA
Bolu Dağı Tüneli

Bolu Dağı Tüneli

Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.


Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.




#Anadolu Otoyolu
#Bolu Dağı Tüneli
#Heyelan
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