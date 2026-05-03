Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Heyelanın kapattığı grup köy yolu iki saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı

Heyelanın kapattığı grup köy yolu iki saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı

00:163/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kastamonu’da meydana gelen heyelan nedeniyle Bayramgazi-Sakızcılar grup köy yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları yolu kullanılamaz hale getirirken, ekipler bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bozkurt Bayramgazi-Sakızcılar grup yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Kestanesökü Köyü Muhtarı Bilal Bilge durumu Bozkurt Kaymakamlığı ile Köylere Hizmet Götürme Birliğine bildirdiklerini ifade ederek, "Dron ile havadan aktif bir heyelan olup olmadığına baktılar. Başka heyelan olmadığı için ekipleri yönlendireceklerini ve yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirttiler." dedi.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, heyelan meydana gelen bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yoldaki taş ve toprak temizlenerek grup köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.



#Bozkurt
#grup köy yolu
#Heyelan
#KASTAMONU
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri SON GELİŞMELER: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken ödenir mi?