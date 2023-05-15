Hezimet yaşadılar provokasyon yaptılar

Yandaş anketlerine kanarak Cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanacağını düşünen Millet İttifakı temsilcileri sandıklar açıldıkça hayal kırıklığı yaşadı. Ardından seçmenlerini kışkırtmaya çalıştılar.
Sandıktan çıkan mağlubiyeti gizlemeye çalışan CHP, henüz sandıkların tamamı sayılmadan sonuçlar üzerinden manipülasyonlara başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçip Anadolu Ajansı’nı hedef aldı. CHP’lilerin apar topar ekran karşısına geçmesine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz bu numaraları geçmişte de gördük” dedi.
GÜNAH KEÇİSİ ARADILAR
CHP’li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın fitilini ateşlediği açıklamalar ve gelen tepkiler dakika dakika şöyle: