Hezimet yaşadılar provokasyon yaptılar

Açılan ilk sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklamasında bulundu. Açılan yüzde 23,87 sandığın olduğunu söyleyen İmamoğlu ve Yavaş, bu oranla Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Bir gazetecinin 'ne kadar öndesiniz?' sorusuna Mansur Yavaş, 'onu söylemiyoruz' şeklinde yanıt verirken, İmamoğlu 'makul seviyeye gelince söyleriz' demekle yetindi. 'Daha yüzde 30 bile tamamlanmadı' sözlerine ise İmamoğlu 'olsun' diyerek karşılık verdi. İmamoğlu'nun 'yüzde 23,87'yi zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz.' şeklindeki sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.