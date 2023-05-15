|
Gündem

Hezimet yaşadılar provokasyon yaptılar

Yandaş anketlerine kanarak Cumhurbaşkanlığı'nı açık farkla kazanacağını düşünen Millet İttifakı temsilcileri sandıklar açıldıkça hayal kırıklığı yaşadı. Ardından seçmenlerini kışkırtmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu büyük farkla gerideyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile kameraların karşısına geçip “13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kılıçdaroğlu bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir” dedi. Kılıçdaroğlu önde olduklarını iddia etti. Akşener “Kazanıyoruz” paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yandaş anketlerine kanarak Cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanacağını düşünen Millet İttifakı temsilcileri sandıklar açıldıkça hayal kırıklığı yaşadı. Ardından seçmenlerini kışkırtmaya çalıştılar.

Yandaş anketlerine kanarak Cumhurbaşkanlığını açık farkla kazanacağını düşünen Millet İttifakı temsilcileri sandıklar açıldıkça hayal kırıklığı yaşadı. Ardından seçmenlerini kışkırtmaya çalıştılar.

Sandıktan çıkan mağlubiyeti gizlemeye çalışan CHP, henüz sandıkların tamamı sayılmadan sonuçlar üzerinden manipülasyonlara başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçip Anadolu Ajansı’nı hedef aldı. CHP’lilerin apar topar ekran karşısına geçmesine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz bu numaraları geçmişte de gördük” dedi.

GÜNAH KEÇİSİ ARADILAR

CHP’li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın fitilini ateşlediği açıklamalar ve gelen tepkiler dakika dakika şöyle:

* 19.40
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı’nı suçladı. İmamoğlu, “Yine bir AA vakası gündemde” dedi. İmamoğlu, mevcut sonuçlardan hareketle “Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir” iddiasında bulundu. Yavaş’da “Birinci turda tamamlayacağız inşallah” iddiasında bulundu.
* 19.53
– Yarışın sürpriz ismi Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından “ ‘Payız’ is coming” diye yazdı.
* 19.55
- Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Öndeyiz” ifadesini kullandı.

TELAŞ NİYE?

* 20.16
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li isimlere cevap verdi. Çelik “Sayım şeffaflıkla ilerliyor” dedi. Çelik’in açıklaması şu şekilde: “Bu telaş nedir? CHP Sözcüsü’nün ve belediye başkanlarının açıklamaları nedir” diye sordu. Çelik, CHP’li başkanların açıklamasını utanç verici olarak niteledi.

GİZLİ ORTAK DA KATILDI

* 20.24
– Seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP de AA’yı suçladı. Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı “manipülasyonlarına” kanarak, sandıkları terk etmeyin çağrısında bulunuldu.
* 20.55
– İmamoğlu ve Yavaş yeniden konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu, “Önde olduğumuz sandıklara itirazlar yapılıyor. Böyle bir strateji geliştirilmiş” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş 'zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz' dedikleri verileriyle Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti
İmamoğlu ve Yavaş 'zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz' dedikleri verileriyle Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti

Açılan ilk sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklamasında bulundu. Açılan yüzde 23,87 sandığın olduğunu söyleyen İmamoğlu ve Yavaş, bu oranla Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Bir gazetecinin 'ne kadar öndesiniz?' sorusuna Mansur Yavaş, 'onu söylemiyoruz' şeklinde yanıt verirken, İmamoğlu 'makul seviyeye gelince söyleriz' demekle yetindi. 'Daha yüzde 30 bile tamamlanmadı' sözlerine ise İmamoğlu 'olsun' diyerek karşılık verdi. İmamoğlu'nun 'yüzde 23,87'yi zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz.' şeklindeki sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.




#Seçim
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON