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YEREL GÜNDEM

Hıncal Uluç hayatını kaybetti: Turkuvaz Medya’da tören düzenlenecek

Sabah Gazetesi köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç için bugün saat 11.15’te Turkuvaz Medya’da tören düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hıncal Uluç hayatını kaybetti: Turkuvaz Medya’da tören düzenlenecek
​Hıncal Uluç hayatını kaybetti.

Türkiye’nin önemli spor kalemlerinden biri olan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir Şişli Florance Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

CENAZESİ BUGÜN

Hıncal Uluç için bugün saat 11.15’te Turkuvaz Medya Tem Medya Merkezi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Uluç’un naaşı Zincirlikuyu Camii’ne götürülecek. Öğle ezanını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Uluç, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

BASIN DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDENDİ

Uluç’un vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Uluç için şu başsağlığı mesajını yayınladı: “Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

DUAYEN BİR GAZETECİYDİ

Uluç için taziye mesajı yayınlayan bir diğer isim TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, basın camiamızın duayen isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da taziye mesajında, “Spor basınımızın duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim. 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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