Hindistan'da katliam gibi tren kazasında bilanço artıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran'da iki yolcu ve bir yük treni çarpışmıştı. Katliam gibi kazada ölü sayısının 294'e yükseldiği bildirildi.