Hizbullah’ın tehdidinden sonra Güney Kıbrıs’tan 'Savaş' açıklaması

Terör devleti İsrail ve Lübnan arasında tansiyon yükselirken Hizbullah lideri Nasrallah, Güney Kıbrıs'ı da tehdit etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, Nasrallah’ın tehdidine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.





'Güney Kıbrıs çözümün parçasıdır'





Hizbullah liderinin açıklamalarını okuduğunu ifade eden Christodoulides,“Buna cevabım, Güney Kıbrıs’ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Örnek olarak (Gazze'ye) insani koridor aracılığıyla ortaya konan rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir” dedi.





Christodoulides, hem Lübnan hükümeti hem de İran hükümeti ile bir iletişim kanalı bulunduğunu belirtti.





Nasrallah'ın açıklamalarından endişe duyup duymadığı sorulan Christodoulides, söz konusu açıklamaların hoş olmadığını, ancak bu açıklamaların Kıbrıs'ın askeri operasyonlara dahil olduğu imajı vermeye çalışma konusunda hiçbir şeyle örtüşmediğini söyledi.





Christodoulides Nasrallah'ın ifadeleri hakkında yabancı liderlerle temas kurup kurmadığına ilişkin ise “Elbette, diplomatik yol üzerinden kuruldu. Ancak tekrar ediyorum, Güney Kıbrıs’ın eylemleri gizli değil, açık bir şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.









Hizbullah liderinden tehdit





Hizbullah lideri Nasrallah dün yaptığı açıklamada, "Kıbrıs hükümeti, düşman İsrail’in Lübnan'ı hedef alması için havalimanlarını ve üslerini açmasının, Kıbrıs’ı savaşın bir parçası haline getirdiği ve direnişin (Hizbullah) buna savaşın bir parçası olarak karşılık vereceği anlamına geldiği konusunda uyarılmalıdır" ifadesini kullandı.

İsrail’e yönelik sert açıklamalarda bulunan Nasrallah, "En kötü senaryoda bile 100 binden fazla savaşçımız var, hatta daha da fazlası var. Biz en kötü senaryoya göre hazırlandık ve İsrail de bunu biliyor” şeklinde konuştu. Topyekun bir savaş durumunda İsrail'deki "hiçbir yerin" Hizbullah’ın saldırılarından kurtulamayacağını belirten Nasrallah, Hizbullah'ın kural tanımadan savaşacağını ifade ederek, “Düşman hiçbir yerin roketlerimizden kurtulamayacağını çok iyi biliyor” dedi.





Güney Kıbrıs ve İsrail arasında ortak askeri tatbikatlar yapılmasını içeren ikili bir savunma iş birliği anlaşması bulunuyor.











