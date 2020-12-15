Hrant Dink davasında mütalaa verildi: Ercan Gün, FETÖ'nün amacını gerçekleştirmeye çalıştı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davaya savcılıkça sunulan esas hakkındaki mütalaa, İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
- Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007'de gözaltına alınan cinayetin faili Ogün Samast'ın, eline Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Türk bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı hatırlatılan mütalaada, söz konusu görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından FETÖ'nün amaçları doğrultusunda medya kuruluşlarınca servis edildiği aktarıldı.
"Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu"
Mütalaada, sanık Ercan Gün'ün 30 Ocak 2007'de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtilerek, Ercan Gün'ün, görüntüler Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için 31 Ocak 2007'de Samsun'a gittiği anlatıldı. Mütalaada, "Ercan Gün, döndükten sonra FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu." denildi.
- Sanık Ercan Gün'ün FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullandığı, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtildi.
Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.