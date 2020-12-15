Hrant Dink davasında mütalaa verildi: Ercan Gün, FETÖ'nün amacını gerçekleştirmeye çalıştı

İyi Parti’li Erozan’un tartışma çıkaran 2021 iması: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, bütçe görüşmeleri sırasında çıktığı kürsüde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız.' ifadelerini kullandı. Erozan'ın bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' sözleriyle tepki vermişti.

