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Hücre evine operasyon: Kocaeli'de yabancı uyruklu PKK şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, saklandığı hücre evine düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Semih Bozkuş
18:19 - 7/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Gebze'de PKK şüphelisi yakalandı.
Gebze'de PKK şüphelisi yakalandı.

Kocaeli'de yabancı uyruklu PKK üyesi şahıs, saklandığı hücre evinde yakalandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde PKK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu B.E.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin saklandığı hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu B.E.Ş. gözaltına alındı. B.E.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



#Kocaeli
#Terör Örgütü
#PKK
#Hücre Evi
#Operasyon
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