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HÜDA PAR'dan kritik 'Cumhur ittifakı' açıklaması: Saat vererek duyurdu

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne yapılan ziyaretin ardından bir ittifak gelişmesi de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) cephesinde yaşandı. Partinin Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade ederek, karar alınması durumunda bugün saat 15.00'te kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

10:11 . 11/03/2023 Cumartesi
Diğer
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Serkan Ramanlı.

Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Serkan Ramanlı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.
"Teklif geldi mi?"
sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu,
"Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız."
diyerek yanıt vermişti.
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Saat verdi: HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini belirten Ramanlı, Bugünün kast ederek
"Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız"
dedi. Ramanlı,
"Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?"
sorusuna,
"Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi."
diyerek cevap verdi.
Serkan Ramanlı

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ittifak teklifi: Birlikte yol yürümeyi arzu ediyoruz
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ittifak teklifi: Birlikte yol yürümeyi arzu ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyu ile paylaşacaklardır." dedi. Erbakan da "Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler. Yetkili kurullarımızda teklifi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

#HÜDA PAR
#Cumhur İttifakı
#Zekeriya Yapıcıoğlu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
35 dakika önce
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HÜDA PAR'dan kritik 'Cumhur ittifakı' açıklaması: Saat vererek duyurdu
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