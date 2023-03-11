HÜDA PAR'dan kritik 'Cumhur ittifakı' açıklaması: Saat vererek duyurdu

Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Serkan Ramanlı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.
"Teklif geldi mi?"
sorusuna Zekeriya Yapıcıoğlu,
"Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız."
diyerek yanıt vermişti.
Saat verdi: HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Saat verdi: HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, A Haber canlı yayınında ittifak çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini belirten Ramanlı, Bugünün kast ederek
"Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız"
dedi. Ramanlı,
"Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?"
sorusuna,
"Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi."
diyerek cevap verdi.
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