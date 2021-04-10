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Gündem Hudut kartalları sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi
HATAY

'Hudut kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye sınırında terörist sızmalarında kullanılabileceği değerlendirilen, 100 metre uzunluğundaki tünelin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Hudut kartalları sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi
'Hudut kartalları' sınırdaki 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye sınırında terörist sızmalarında kullanılabileceği değerlendirilen, 100 metre uzunluğundaki tünelin tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildiği açıklandı.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınırlarda kahramanca ve fedakarca görev yapan 'hudut kartalları'nın, ülkeye yönelik yasa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ettiği belirtildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakolu'nda görev yapan 'hudut kartalları'nın, bölgedeki arama- tarama faaliyeti sırasında, yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

MEHMETÇİĞİN DİKKATİ İLE BULUNDU

Mehmetçiğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde, Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubun da yakalandığı belirtilerek, "Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

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