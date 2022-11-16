Huggy Wuggy toplatılıyor: Satanlara para cezası Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği çocukların psikolojisini bozduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ isimli oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Satın alınmış ürünler de geri çağrıldı. Ürünleri satan firmalara da 123 bin 600 lira para cezası kesilecek. Keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarmıştı.

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