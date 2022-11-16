Huggy Wuggy toplatılıyor: Satanlara para cezası

Ticaret Bakanlığı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündeme gelen “Huggy Wuggy” karakteri görünümlü oyuncakları incelemeye alırken yapılan testlerde 2 ürün için “piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması” amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS’te paylaşıldı. Açıklamada, Bakanlığın, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları hassasiyetle sürdüreceği bildirildi.