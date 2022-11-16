Gündem Huggy Wuggy toplatılıyor Satanlara para cezası
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Huggy Wuggy toplatılıyor: Satanlara para cezası

Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği çocukların psikolojisini bozduğu tespit edilen ‘Huggy Wuggy’ isimli oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Satın alınmış ürünler de geri çağrıldı. Ürünleri satan firmalara da 123 bin 600 lira para cezası kesilecek. Keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Huggy Wuggy toplatılıyor: Satanlara para cezası
​Huggy Wuggy toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündeme gelen “Huggy Wuggy” karakteri görünümlü oyuncakları incelemeye alırken yapılan testlerde 2 ürün için “piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması” amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS’te paylaşıldı. Açıklamada, Bakanlığın, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları hassasiyetle sürdüreceği bildirildi.

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