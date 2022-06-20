Hukukçu Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." şeklindeki sözleri ile ilgili konuşan Şen, "Bence bilgi ona hatalı gitti." dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINDA BİR TEREDDÜT YOK"

"Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip de seçime götürürse risk var Anayasa'nın 116. maddesine göre." ifadelerini kullanan Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir tereddüt olmadığını söyledi.

OYNAT 01:10 Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan aday olamaz' iddiasını çürüttü: Kendi söyledikleriyle çelişiyor Hukukçu Ersan Şen, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Aday olabilmesi için parlamentoyu feshetmesi lazım' şeklindeki iddiasını değerlendirdi. 'Bence bilgi ona hatalı gitti' diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirterek, 'Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri kendi söyledikleriyle çelişiyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"KENDİ SÖYLEDİKLERİYLE ÇELİŞİYOR"

Şen, "Ben seçim zamanında yapılsa da yani Haziran 2023'te de yeni yönetim sistemine geçildiği için Sayın Cumhurbaşkanının aday olabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri kendi söyledikleriyle çelişiyor." diye konuştu.

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