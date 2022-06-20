Gündem Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlunun Erdoğan aday olamaz iddiasını çürüttü Kendi söyledikleriyle çelişiyor
POLİTİKA

Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan aday olamaz' iddiasını çürüttü: Kendi söyledikleriyle çelişiyor

Hukukçu Ersan Şen, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili "Aday olabilmesi için parlamentoyu feshetmesi lazım" şeklindeki iddiasını değerlendirdi. "Bence bilgi ona hatalı gitti" diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri kendi söyledikleriyle çelişiyor." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlunun Erdoğan aday olamaz iddiasını çürüttü: Kendi söyledikleriyle çelişiyor
Ersan Şen

Hukukçu Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." şeklindeki sözleri ile ilgili konuşan Şen, "Bence bilgi ona hatalı gitti." dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINDA BİR TEREDDÜT YOK"

"Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'i feshedip de seçime götürürse risk var Anayasa'nın 116. maddesine göre." ifadelerini kullanan Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir tereddüt olmadığını söyledi.

Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan aday olamaz' iddiasını çürüttü: Kendi söyledikleriyle çelişiyor
OYNAT 01:10
Hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan aday olamaz' iddiasını çürüttü: Kendi söyledikleriyle çelişiyor
Hukukçu Ersan Şen, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Aday olabilmesi için parlamentoyu feshetmesi lazım' şeklindeki iddiasını değerlendirdi. 'Bence bilgi ona hatalı gitti' diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel bulunmadığını belirterek, 'Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri kendi söyledikleriyle çelişiyor.' ifadelerini kullandı.

"KENDİ SÖYLEDİKLERİYLE ÇELİŞİYOR"

Şen, "Ben seçim zamanında yapılsa da yani Haziran 2023'te de yeni yönetim sistemine geçildiği için Sayın Cumhurbaşkanının aday olabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği öneri kendi söyledikleriyle çelişiyor." diye konuştu.

Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
GÜNDEM
Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
OYNAT 01:11
Ersan Şen Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan
Hukukçu Ersan Şen, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tepeden tırnağa hatalı bir politika izlediğini söyleyen Şen, 'Acaba koltuğunuzu gençlere ne zaman bırakacaksınız. 80 yaşında mı? İyi muhalefet yapmaktan bahsediyor. Biraz utanmak lazım.' ifadelerini kullandı.

İstanbula sağanak uyarısı

İstanbul'a sağanak uyarısı

AKOM saat verip çağrı yaptı: Gerekli tedbirleri alın.
Türkiyeye geldi 25 dakikada tükendi

Türkiye'ye geldi 25 dakikada tükendi

​Her bir dakikada iki adet satıldı: Otomobil sektörünün en ucuzu.
Gerekli tedbirleri aldık diyen İsveç yine sokaklarını teröristlere açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri görüştü.

​İbrahim Kalın: Acilen adım atılmasını bekliyoruz.

550 bin kişi yararlanacak: Beklentiler ne?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.