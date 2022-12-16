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POLİTİKA

Hukukçu Ersan Şen'den sert tepki: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık

Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceza sürecinin işleyişini anlatan Şen, İmamoğlu'nun ucuz kahramanlık yaptığını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Hukukçu Ersan Şenden sert tepki: İmamoğlunun yaptığı ucuz kahramanlık
Hukukçu Ersan Şen

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hukukçu Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık
OYNAT 01:05
Hukukçu Ersan Şen: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık
Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili konuştu. Şen, 'Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay'ı var.' ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık"

Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili konuştu.

İmamoğlu'na verilen cezanın işleyiş süreci ile ilgili bilgiler veren Şen, Ekrem İmamoğlu'nun ucuz kahramanlık yaptığını söyledi.

Şen 'Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay'ı var.' ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı
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İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı

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