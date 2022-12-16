Hukukçu Ersan Şen'den sert tepki: İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

"İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık"

Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili konuştu.

İmamoğlu'na verilen cezanın işleyiş süreci ile ilgili bilgiler veren Şen, Ekrem İmamoğlu'nun ucuz kahramanlık yaptığını söyledi.

Şen 'Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay'ı var.' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı