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POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu'ndan 'Görevden alınırım' iddiasında bulunan İmamoğlu'na cevap: Görevde yoksun ki bulunduğun tekneden mi alacak?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İngiliz medyasına verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddiada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi. İmamoğlu'na 'Demek ki bir kabahatin var' diye seslenen Cevizoğlu, "Görevde yoksunuz ki sizi nereden alacak Erdoğan? Tatildesin bulunduğun tekneden mi alacak?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlundan Görevden alınırım iddiasında bulunan İmamoğluna cevap: Görevde yoksun ki bulunduğun tekneden mi alacak?
Hulki Cevizoğlu

Londra merkezli medya kuruluşu Financial Times'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepki çeken açıklamalarda bulunarak Türk iş dünyasını İngiliz basınına şikayet etmişti. İmamoğlu, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepki çeken iddiasını değerlendirdi.

"BULUNDUĞUN TEKNEDEN Mİ ALACAK?"

İmamoğlu'na 'Demek ki bir kabahatin var' diye seslenen Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Görevde yoksunuz ki sizi nereden alacak Erdoğan? Tatildesin bulunduğun tekneden mi alacak? Ne demek görevden alacak. Yani sen kendini biliyorsun zaten. Ve hatta demiştim ki bu konu tartışılırken önceki haftalarda demek ki senin bizim bilmediğimiz görevden alınmanı gerektiren bir kabahatin var. Böyle bir şey olur mu? İş yapma 'beni görevden alacaklar' de. Mağduriyet yaratmak siyasette başarıya giden yollardan bir tanesi. Çoğu zaman eleştirilen bir meziyettir bu. Mağdur olmadığı halde mağduriyet yaratmak."

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