Hulusi Akar: Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz. O eğitime ihtiyacımız var ama süre değişebilir, görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz. O eğitime ihtiyacımız var ama süre değişebilir, görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
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