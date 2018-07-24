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POLİTİKA

Hulusi Akar'dan bedelli açıklaması! 21 gün askerlik kaldırılacak mı?

Hulusi Akar: Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz. O eğitime ihtiyacımız var ama süre değişebilir, görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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