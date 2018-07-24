Hulusi Akar'dan bedelli açıklaması! 21 gün askerlik kaldırılacak mı? Hulusi Akar: Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz" dedi.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 11:43 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 11:49 Tvnet