Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 13:01 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 13:27 AA