Gündem Hulusi Akardan harekat açıklaması Mehmetçiğin morali çok yüksek
POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
  • Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde terörden arındırılan bölgeler tek haritada
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde terörden arındırılan bölgeler tek haritada

Komandolar Suriye'ye böyle girdi
OYNAT 00:36
Komandolar Suriye'ye böyle girdi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anlar böyle görüntülendi.

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni fotoğraflar
FOTOĞRAF 19
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPGPKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor.
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Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
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Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK’ya ait OBÜSler, Tel Abyad’ın karşısında mevzilendi.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.
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Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.
Title
Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Title
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılacak Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 araçlık konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni fotoğraflar
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'ya ait OBÜSler, Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi.


Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
Silahları bırakarak kaçtılar

Silahları bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
2 köy terörden arındırıldı

2 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

İşte nokta nokta temizlenen bölgeler

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.
Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

Rakka'nın kuzeyine ilerliyorlar

​Suriye Milli Ordusu'ndan kara harekatı açıklaması.
Belirlenen hedefler ele geçirildi

Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Barış Pınarı<br>kaçmak için bir fırsat

Barış Pınarı
kaçmak için bir fırsat

​HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eylem 38'inci gününde sürüyor.

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