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POLİTİKA

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yayılmacı anlayıştan vazgeçin

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Meslektaşımı mantıklı düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz. Atina olumlu havanın devamını istiyorsa yayılmacı anlayıştan vazgeçmeli" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hulusi Akardan Yunanistana tepki: Yayılmacı anlayıştan vazgeçin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine sert ifadelerle yanıt verdi.

Atina anlaşmalara uymuyor

Yunanistan'a gerginliği tırmandıracak davranışlardan uzak durma çağrısı yapan Bakan Akar, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.

Mantıklı düşün ve konuş

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos

Provokatif eylemlerden kaçınma çağrısı

Pozitif gündem tek taraflı olmaz. Yakalanan olumlu havanın devam etmesini istiyorsanız Türk, Yunan halklarının birbirine yakınlığını göz önünde bulundurarak provokatif söylem ve eylemlerden kaçınmanız lazım.

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