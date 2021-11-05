İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı

AK Partili Fatih Belediyesi, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Fener-Balat’ta rehabilitasyon çalışmalarına başladı. 350 binanın restorasyon çalışmasının yapıldığı bölgeye CHP'li İBB Miras ekipleri geçtiğimiz günlerde pankart asarak projeye çökmeye çalıştı.

EHA Medya'nın haberine göre; Daha önce AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmesiyle gündeme gelen İBB Miras ekiplerinin son hamlesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

SADECE DÖRT ESERİ RESTORE EDECEK

Bölgede yanlızca 4 tarihi eseri retore edecek olan İBB'nin, 350 yapının restorasyonunu üstlenen AK Partili Fatih Belediyesi'nin çalışmalarını gölgede bırakmak adına bölgeye dev pankartlar astığı görüldü. Fatih Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'ndeki 350 binanın bakım ve onarımı yapılıp, boyanarak, rengârenk bir görünüme kavuşturuluyor.

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İLK İCRAATI DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan AKM'nin önüne İBB bariyerleri koyarak projeyi sahiplenmeye çalışmıştı.

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BEYLİKDÜZÜ'NDE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de, İBB logolarının üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplatmıştı.

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OYNAT 01:36 İBB Meclis Üyesi Özdemir: Bakanlık İstanbul'a İBB'den 6 kat fazla metro yapıyor İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, mega kente yapılan metro yatırımları hakkında Ulaştırma Bakanlığı ve İBB arasındaki farka dikkat çekti. Özdemir, Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 6 kat fazla metro yatırımı yaptığını belirterek detaylı rakamlar paylaştı. BiP'te paylaş

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